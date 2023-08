Niger : le général Tchiani rejette les sanctions de la CEDEAO et défend la souveraineté du pays

Le général Abdourahamane Tchiani, président du Comité national pour la souveraineté du peuple (CNSP), a prononcé le 2 août 2023 un discours ferme à la télévision nationale du Niger, exprimant son rejet des sanctions imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CÉDEAO).



Dans son allocution, il a qualifié ces sanctions d'« illégales, injustes et inhumaines », affirmant qu'elles visaient à « humilier » et « paupériser » le peuple nigérien. Le général Tchiani a déclaré que le CNSP et le peuple nigérien refusaient toute ingérence dans les affaires intérieures du pays. Il a exprimé son rejet catégorique des sanctions, et a affirmé que le Niger ne céderait pas à toute menace, quelle que soit son origine.



Le président du CNSP a souligné le manque de considération des dirigeants de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), pour la souveraineté du Niger, les souffrances des populations et les intérêts des Nigériens. Il a déploré leur attitude « belliqueuse » et a déclaré que les sanctions étaient injustifiées.



Abordant la question de la coopération militaire avec la France, le général Tchiani a critiqué la suspension de cette coopération à la moindre difficulté. Il a souligné l'absence de menace envers les ressortissants français au Niger, et a exprimé son incompréhension face à la suspension de la coopération dans la lutte contre le terrorisme.



Le président du CNSP a reconnu que les prochains mois seraient difficiles pour le Niger, mais il a assuré que le peuple nigérien ferait preuve d'une détermination sans faille, face à ceux qui s'opposent à lui.