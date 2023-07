AFRIQUE Niger : le pays à l’ère des coups d’États au Sahel

Alwihda Info | Par Koffi Dieng - 26 Juillet 2023



Ce mercredi 26 juillet, de nombreux médias évoquent une mutinerie au Niger. Et la Présidence a confirmé l’information tout en invitant les éléments de la Garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d’humeur à revenir, à de meilleurs sentiments.

Pays réputé d’avoir fait l’une des plus grandes avancées démocratiques au Sahel, le Niger évolue dans une partie du monde où les coups d’États s’enchaînent. Contrairement à ses voisins, le Mali et le Burkina Faso, gouvernés par des militaires, le Niger reste l’un des derniers États sahéliens dirigés par un pouvoir civil.



Depuis ce matin, la garde présidentielle connaît un « mouvement d’humeur », selon les propos de la Présidence. Le président de la République, Mohamed Bazoum, sa famille ainsi que le ministère de la Défense, Alkassoum Indatou seraient assignés à résidence.



Le général Tchiani de la garde présidentielle et présumé auteur de ce mouvement, serait démis de ses fonctions. Aussi, des pourparlers sont en cours à Niamey, lieu de résidence de la Présidence afin de sortir de cette crise. Le développement des zones d’influence terroristes au Sahel, prend racine dans la préexistence de conflits inter-ethniques.



On note toutefois une recrudescence incomparable des conflits de la zone depuis trois ans résultants de l’arrivée de la société de mercenaires russes, Wagner. Une main invisible de Moscou ? Alors que le sommet Russie-Afrique débute ce mercredi, le président nigérien, Mohamed Bazoum se montre ferme vis-à-vis de Wagner, bras armé de Moscou en Afrique.



L’absence de Bazoum à ce sommet peut avoir un lien avec sa position. Dans un entretien publié le 26 mai dernier par Jeune Afrique, le président Bazoum fustige la stratégie des pays voisins consistant à recourir aux mercenaires russes pour combattre le terrorisme. Cette prise de position est des plus compréhensibles, compte tenu du rôle que joue (et compte jouer) le parrain russe dans les pays faisant face à l’insécurité.



Lors du dernier coup d’État au Burkina, le chef du groupe Wagner, Priogigin avait montré son soutien au capitaine Traoré dans un message publié sur Telegram. « Je salue et soutiens le capitaine Ibrahim Traoré. […] Le 24 janvier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris le pouvoir dans le pays, sous l’égide de la lutte pour la liberté et la justice.



Cependant, il n’a pas su se montrer à la hauteur de la confiance des jeunes officiers, qui ont finalement suivi le capitaine Ibrahim Traoré », disait-il. Ce soutien arrive dans un contexte où les drapeaux russes ont su trouver leur place dans les manifestations, très certainement organisées par Wagner d’après certaines sources, en soutien aux régimes militaires.



Dans ce contexte, de nombreuses campagnes d’intoxication et de désinformation, menées par Wagner dans le cadre du projet « Lakhta », ont visé le président Bazoum, ainsi que son gouvernement du fait de sa politique extérieure. Le lien entre coups d’États en Afrique et Wagner est indéniable. Il ne serait pas surprenant qu’une main invisible de Moscou soit retrouvée dans cette tentative.



Le Niger, peut, toutefois, compter sur la CEDEAO qui, dans un communiqué, « condamne de la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise de prise du pouvoir par la force et appelle les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu. »





Dans la même rubrique :
L'OCI "profondément préoccupée" par les développements au Niger
Tanzanie : accord de financement de 300 millions d'euros pour des projets d'infrastructure
Niger : la Présidence confirme une tentative de coup d'État en cours