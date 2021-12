Niger : le président Bazoum baptise une avenue au nom du Maréchal du Tchad

L’autorisation du début du défilé a été donné par le chef de l’État au commandant de la 2ème force expéditionnaire, le colonel Abdoulrahmane Abou Zataka, commandant de la zone n°5 de Diffa, commandant des troupes.



C’est ainsi que l’assistance a observé le passage des Fanions de la CEDEAO ; du G5 Sahel ; de la CBLT et des anciens combattants. Ensuite s’en est suivi le passage du détachement des troupes de l'École Prytanée militaire ; des eaux et forêts ; de la douane ; de la police et de la garde nationale, la fantasia des cavaliers et chameliers des cours des chefferies de la région de Diffa.



Dans la soirée , trois avenues ont été baptisées par le président nigérien Mohamed Bazoum. Il s'agit de l'avenue Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, l'avenue Muhammadu Buhari et l'avenue Mahamadou Issoufou.