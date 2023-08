Niger : le président Biden demande la libération immédiate de Bazoum

En ce 3 août, le Niger commémore avec fierté, le 63ème anniversaire de son indépendance. Cependant, cette année est marquée par un défi majeur pour sa démocratie.



Le président des États-Unis, Joe Biden, a tenu à exprimer son soutien au peuple nigérien dans cette période critique, réaffirmant l'engagement durable entre les deux nations, basé sur des valeurs démocratiques partagées et un soutien à la gouvernance civile.



Le Niger, un partenaire clé des États-Unis en Afrique de l'Ouest, a connu des élections démocratiques pour choisir ses dirigeants. Le peuple nigérien a exprimé sa volonté lors d'élections libres et équitables, et il est essentiel que cette expression soit respectée, selon le président américain, en réaction au coup d'État mené par la garde présidentielle.



Le président Joe Biden souligne l'importance de défendre les valeurs démocratiques fondamentales, et de préserver l'ordre constitutionnel, la justice et le droit de réunion pacifique au Niger. Ces principes sont au cœur du partenariat entre les deux pays, et sont fondamentaux pour la stabilité et le développement de la région.



Dans cette déclaration, le président Joe Biden appelle à la libération immédiate du président Bazoum et de sa famille, soulignant l'importance de protéger la démocratie nigérienne qui a été durement acquise.