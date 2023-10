Niger : le président déchu Mohamed Bazoum se porte bien

"Il est à la résidence présidentielle (de Niamey) avec sa femme et son fils et va bien", a déclaré à l'AFP une de ses proches.



Mohamed Bazoum et sa famille se trouvent en résidence surveillée depuis le 26 juillet dernier, le jour où un groupe de militaires a mené un coup d'État dans le pays et a pris le pouvoir.



Il y a quelques jours, les militaires ont affirmé que Mohamed Bazoum avait "tenté de s'évader" avec sa famille et d'autres personnes, en voulant emprunter en périphérie de Niamey des "hélicoptères appartenant à une puissance étrangère" en direction du Nigeria. Cependant cette tentative a échoué et "les principaux auteurs et certains de leurs complices" ont été arrêtés. Ces accusations ont été démenties par les avocats du président déchu.