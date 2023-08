Niger : le sénat nigérian rejette la demande d’envoi de l’armée proposée par le président Tinubu

Le Sénat nigérian, saisi par le président Bola Tinubu aux fins d’une éventuelle intervention militaire au Niger pour rétablir l’ordre constitutionnel, a rejeté samedi 5 aout, la demande. Les sénateurs ont recommandé au président nigérian de régler la crise au Niger de façon diplomatique, ont rapporté les médias nigérians.



Après examen du dossier lors d’une session tenue le samedi 5 août, les sénateurs nigérians n’ont pas trouvé opportun la décision d’intervenir militairement dans la crise nigérienne.



Le président du Sénat, Godswill Akpabio, a indiqué que les sénateurs avaient décidé de façon catégorique de ne pas intervenir militairement au Niger.



« Le Sénat a estimé qu’une intervention militaire ne serait pas le meilleur moyen de restaurer la démocratie », a indiqué M. Akpabio qui ajoute toutefois que les sénateurs nigérians condamnant vigoureusement le putsch des militaires au Niger selon le journal nigérian The Guardian Post.



« Le Sénat appelle le Président de la République fédérale du Nigéria en tant que Président de la CEDEAO à encourager davantage les autres dirigeants de la CEDEAO à renforcer les options politiques et diplomatiques et d’autres moyens en vue de sortir de l’impasse », a déclaré Godswill Akpabio.