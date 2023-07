Niger : les militaires appellent la population à s'abstenir de tout acte de vandalisme

Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) appelle la population à s'abstenir de tout acte de vandalisme visant à la destruction de biens publics et/ou privés, selon un communiqué diffusé sur la Télé Sahel ORTN.



Ce 30 juillet 2023, devant l'ambassade de France à Niamey, des milliers de manifestants ont brandi des drapeaux russes et scandé des slogans anti-France. La plaque indiquant «Ambassade de France au Niger» a été arrachée et piétinée, et des journalistes français présents sur place ont été pris à partie.



Suite aux manifestations devant l'ambassade de France à Niamey, l'Élysée a réagi en affirmant que la France répliquerait de manière immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants.