Niger : "par prudence extrême", les États-Unis évacuent le personnel non essentiel de l’ambassade à Niamey

Le département d’État des États-Unis a annoncé dans un communiqué, mercredi 2 aout, que « compte tenu des évolutions en cours au Niger et par prudence extrême, le département d’État ordonne le départ temporaire des membres du personnel gouvernemental non essentiel et des membres éligibles de leur famille de l’ambassade des États-Unis à Niamey ».



Le département d’État a rappelé qu’il n’a pas de priorité plus élevée que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger, en particulier le personnel du gouvernement américain en poste à l’étranger.



La chancellerie américaine à Niamey a par ailleurs annoncé aux usagers qu’elle n’est en mesure de fournir une assistance d’urgence qu’aux citoyens américains au Niger compte tenu de son personnel réduit. Néanmoins, « l’ambassade des États-Unis reste ouverte pour des services d’urgence limités aux citoyens américains », a souligné le département d’Etat.



Washington a aussi a annoncé que le Sénat américain a récemment confirmé une nouvelle ambassadrice au Niger, Kathleen FitzGibbon, une diplomate de carrière qui justifie d’une vaste expérience en Afrique de l’Ouest. « L’ambassadrice FitzGibbon est tout à fait compétente pour gérer nos relations bilatérales pendant cette période difficile et nous attendons avec impatience son arrivée rapide à Niamey », a conclu le département d’Etat.



Il faut rappeler que près d'une semaine après le coup d'État militaire au Niger, la France avait décidé aussi d'évacuer dès mardi 1er aout, ses ressortissants du Niger, « compte tenu de la situation à Niamey », avait annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.