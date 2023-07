Niger : plusieurs personnalités arrêtées dont des ministres

Les forces militaires ont également appréhendé M. Abba Sani Issoufou Mahamadou, Ministre du Pétrole et fils de l'ancien président Issoufou Mahamadou, bien qu'il soit en résidence surveillée.



Une autre personnalité touchée par ces arrestations est Mme Ousseini Hadizatou Yacouba, Ministre des Mines et Présidente de la fédération PNDS TARAYYA de Dosso.



La situation suscite des interrogations quant aux motifs et aux conséquences politiques de ces détentions.