ANALYSE Niger : qui empêche (vraiment) le retrait des forces françaises du pays ?

Alwihda Info | Par Koffi Dieng - 4 Octobre 2023





Volonté majeure de nombreux Nigériens ayant multiplié les manifestations devant la base française à Niamey, le départ des forces françaises du pays est acté. Cependant, les détails de ce retrait sont à déterminer et les autorités nigériennes ne semblent pas vouloir perdre la face.



Un mois après la dénonciation des accords de coopération militaire, entre la France et le Niger, par les nouvelles autorités au pouvoir, la France a décidé de retirer ses quelque 1 500 soldats déployés dans trois bases du pays.



Si, jusqu’ici, la France refusait toute coopération avec le Conseil National pour le Sauvegarde de la Patrie (CNSP), Paris s’est dédit et invite les nouvelles autorités à coopérer pour un départ coordonné. Or, de nombreuses décisions prisent par le CNSP, récemment, font planer le doute sur les projets du gouvernement de transition.



Mesures contradictoires du CNSP !

Parmi les éléments les plus marquants, il est possible de citer le refus du général Barmou, chef d’Etat-Major des Armées (CEMA), de recevoir le général de division Eric Ozanne, commandant les forces françaises basées au Tchad, qui souhaitait négocier le tempo et les détails du retrait.



Deux autres évènements récents soutiennent cette théorie. Le refus de ravitaillement en carburant des militaires, même si les autorités ont fini par effectuer une livraison en grandes pompes, interroge. L’attaque d’un camion transportant de l’eau, vendredi dernier, destiné aux soldats français, est également un élément qui ne conforte pas les nouvelles autorités nigériennes.



L'espace aérien du pays reste fermé à tout aéronef français. Dans un communiqué en date du samedi 23 septembre, le CNSP affirme que l’espace aérien du pays « est ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux, à l'exception des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d'Air France ».



Au final, Paris a accepté de quitter le pays et de de négocier avec le CNSP. Mais, les mesures prises par ce dernier n’allant pas dans le sens de la volonté d’une partie de la population, rendent la question suivante des plus pertinentes : qui empêche vraiment le retrait des troupes françaises ? Quelle face le CNSP cherche-t-il à sauver ?



Pour rappel, trois bases devront être évacuées d’ici la fin de l’année : la principale, située à Niamey, et les deux postes avancés à Ouallam et Ayorou, un peu plus au nord où les soldats français opéraient, jusqu’ici. Les forces françaises y sont en appui des forces nigériennes, près de la zone des trois frontières, connue pour abriter une bonne partie des groupes djihadistes.





Dans la même rubrique : < > Au Sahel, une nouvelle alliance sous influence ? L’Afrique : le réveil d’un géant Normes sociales négatives au Tchad : l’inégalité et la violence envers les femmes Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)