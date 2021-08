Niger : une attaque de Boko-Haram fait 16 morts dans les rangs de l’armée à Baroua

Un communiqué du ministère de la Défense nationale indique que dans la nuit du 24 au 25 août 2021, aux environs de une heure du matin, les positions des Forces de défense et de sécurité de Baroua, dans la région de Diffa, ont fait l’objet d’une attaque par plusieurs centaines d’éléments de Boko-Haram, venus par le Lac Tchad.



Face à cela, la réaction prompte et vigoureuse des éléments de l’armée nationale a permis de repousser l’attaque, en infligeant de lourdes pertes à l’ennemi. Le bilan provisoire fait état de 16 éléments des Forces de défense tombés sur le champ d’honneur, d’une cinquantaine de terroristes neutralisés, et d’une quantité importante d’armes et de munitions de différents calibres saisies.



A cette occasion, le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef suprême des Forces armées, a adressé ses condoléances attristées aux familles des décédés, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, il adresse ses félicitations et encouragements aux Forces de défense et de sécurité, pour « l’exemple d’engagement et de combativité dont ils ne cessent de faire preuve pour la défense de la Nation.»