Niger : une nouvelle épidémie de grippe aviaire confirmée à Niamey

« Cette décision a été prise à la suite de la découverte d'un nouveau foyer de cette maladie zoonotique dans une ferme avicole familiale du quartier Plateau de la capitale. Comme pour les derniers cas enregistrés ces dernières années, les autorités régionales ont annoncé des mesures pour enrayer l’expansion de l’épidémie », a souligné ce journal.



« Selon l’arrêté du Gouverneur de la Région de Niamey, le général de Brigade Assoumane Abdou Harouna, La présence de la grippe aviaire hautement pathogène H5N1, maladie animale zoonolique à Déclaration Obligatoire, affectant plusieurs espèces d'oiseaux d'élevage, les oiseaux d'ornement et les oiseaux sauvages, avec un taux de mortalité élevé, a été confirmée par le laboratoire LABOCEL le 27 janvier 2024 dans une ferme avicole familiale sise au quartier Plateau dans l'arrondissement Communal Niamey 1 », a indiqué la même source.



« Ainsi, sur proposition du Directeur Régional de l'élevage, le Gouverneur de la région a déclaré à travers un arrêté en date du 30 janvier, que la ville de Niamey est déclarée infectée de Grippe aviaire hautement pathogène (H5N1), sur un rayon de 10 kilomètres », a annoncé le journal.



La maladie de la grippe aviaire, ou influenza aviaire, constitue une menace pour les éleveurs de volaille. Cette maladie est apparue au Niger en 2006. Depuis, elle réapparait plus ou moins régulièrement. Ainsi, en début 2022, une épizootie a sévi dans les régions de Niamey, Dosso et Tillabéri, et a causé la mort de 90 000 sujets de volaille. En décembre 2022, des foyers de la maladie ont été identifiés dans la Région de Tahoua et à Niamey et environ 10 000 volailles ont dû être abattues.



La grippe aviaire peut atteindre de nombreux oiseaux domestiques et sauvages. C’est une maladie très contagieuse, une fois que la maladie apparait dans votre élevage il est trop tard pour agir. Il existe des mesures à prendre pour prévenir cette maladie. Elle est également une zoonose c’est-à-dire une maladie touchant les animaux mais pouvant contaminer l’homme dans certaines situations.