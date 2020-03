Niger : une tchadienne de 27 ans positive au COVID-19

Le ministère nigérien de la Santé publique a annoncé lundi soir dans un communiqué lu à la Télévision publique, que cinq nouveaux cas positifs de COVID-19 ont été détectés ce jour dans la capitale.



Il s'agit d'une tchadienne de 27 ans, d'un malgache de 69 ans, et de trois nigériens dont deux femmes âgées respectivement de 57 et 52 ans et un homme de 54 ans. Ils résident tous à Niamey.



L'état de santé des patients est stable, selon le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, Bawan Allah Goubekoy.



Le Niger compte à ce jour 27 cas déclarés positifs, 24 cas actifs et trois décès.



Le ministère de la Santé publique appelle la population au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives.