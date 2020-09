Nigéria : 18 morts suite à l'attaque du convoi d'un gouverneur, annonce l'armée

Le convoi du Comité chargé de la réinstallation des civils de l'État de Borno comprenant les forces armées du Nigéria, la police nigériane et la force opérationnelle conjointe civile a été pris en embuscade par des terroristes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest dans le village de Barwati le 25 septembre 2020, a confirmé cette nuit le coordinateur des opérations médiatiques du quartier général de la défense nigériane, le Major-général Jean Enenche.



"L'embuscade a cependant été repoussée avec succès par les troupes galantes. Malheureusement, 18 vies au total, dont 4 soldats, 10 policiers et 4 civils, ont été perdues au cours du triste incident", souligne l'officier.



Les troupes à la poursuite des insurgés ont réussi à récupérer trois véhicules. Il s'agit des véhicules appartenant à la police nigériane qui avaient été emportés par les terroristes lors de l’attaque. De même, un camion d'armes à feu BHT a également été capturé.



Selon l'armée, les pertes enregistrées sont le résultat de l'explosion des multiples engins explosifs improvisés (EEI) posés sur la route par les terroristes.



L'armée nigériane a déployé des équipes de déminage pour assurer un balayage et un dégagement efficaces des itinéraires afin de prévenir tout événement futur.