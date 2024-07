Nigeria : 22 morts et 132 blessés dans l'effondrement d'un bâtiment scolaire

Les causes de l'effondrement font l'objet d'une enquête, mais les autorités locales ont évoqué des problèmes de construction et l'emplacement du bâtiment près d'une rivière comme facteurs possibles.



Cette tragédie met en évidence les problèmes de sécurité des bâtiments au Nigeria, où des effondrements d'immeubles se produisent régulièrement, souvent en raison de négligences dans les normes de construction et de l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité.



Les secours se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants parmi les décombres. Le bilan des victimes pourrait encore s'alourdir.