AFRIQUE Nigeria : Afreximbank soutient la construction de l’usine de carreaux de porcelaine

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Août 2024



Le projet devrait exploiter et valoriser les ressources naturelles sous-utilisées du Nigeria, en utilisant de l’argile pour produire des carreaux de porcelaine pour les marchés nationaux et internationaux.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a signé un accord de facilité de préparation de projet avec Veenocks Limited pour le financement du développement de l'usine de fabrication de carreaux de porcelaine de Veenocks située à Sagamu, dans l'État d'Ogun, au Nigéria.



L'usine, qui sera exploitée en tant qu'installation ultramoderne appartenant à l'entreprise et aura une capacité de production annuelle de 6,6 millions de mètres carrés de carreaux de sol et de mur, devrait être mise en service pour un coût d'investissement estimé à 117 millions de dollars US.



Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive d’Afreximbank, en charge de la Banque du commerce intra-africain et de développement des exportations, a signé l’accord de facilité au nom d’Afreximbank tandis que M. Adebisi Abidemi Adebutu, bénéficiaire effectif final de Veenocks Limited, a paraphé le document pour le compte de sa société.



Selon les termes de l'accord de facilité, le mécanisme de préparation de projet sera déployé durant la phase de pré-investissement afin de réduire les risques du projet et de le rendre rapidement bancable, l'intervention précoce envoyant un signal fort au marché quant à l'engagement d'Afreximbank envers le projet.



En outre, Afreximbank sera désignée comme arrangeur principal mandaté et prendra la tête de la syndication de la levée de fonds, avec la possibilité d'incorporer des rehaussements de crédit, si nécessaire. Le projet devrait exploiter et valoriser les ressources naturelles sous-utilisées du Nigeria en utilisant de l’argile pour produire des carreaux de porcelaine pour les marchés nationaux et internationaux et déployer une technologie éprouvée pour permettre au pays d’exploiter ses ressources naturelles à grande échelle.



En plus de créer plus de 700 emplois au cours de sa période d’exploitation, le projet devrait générer des exportations estimées à 11,4 milliards de dollars US. Selon Mme Awani, l'accord de facilité reflétait l'engagement d'Afreximbank à faire avancer des projets à impact au Nigeria et au-delà, ainsi que sa détermination à tirer parti de sa gamme de produits diversifiée pour offrir des solutions de bout en bout tout au long de la chaîne de valeur du financement de projets.



Elle a ajouté que l'approche holistique reflétait les avantages comparatifs de la Banque pour aider ses pays membres à mettre en œuvre des projets de manière efficiente et efficace et son soutien aux investisseurs autochtones africains à établir des installations de fabrication de pointe.



La demande de carreaux au Nigéria a été estimée à 210 millions de mètres carrés en 2023, avec une production locale de 137 millions de mètres carrés. La demande devrait atteindre 270 millions de mètres carrés d'ici 2027.



Adebisi Abidemi Adebutu, Président du Groupe R28 Holdings, la société mère de Veenocks, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Afreximbank comme partenaire clé dans la marche de Veenocks vers une croissance durable. Une fois entièrement opérationnelles, nos usines ultramodernes constitueront une nouvelle référence pour les installations de classe mondiale en Afrique et témoigneront de notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation".



Ce partenariat stratégique avec Afreximbank marque une étape importante dans les plans d’expansion de Veenocks. Il permettra à l’entreprise de tirer parti de l’expertise et des ressources de la Banque pour stimuler la croissance et le développement dans la région. Grâce à cette collaboration, Veenocks est en mesure d'avoir un impact significatif sur l'industrie, en favorisant la croissance économique et en créant des opportunités pour les communautés de toute l'Afrique.





