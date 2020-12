Nigeria : Boko Haram à la recherche de combattants ?

En effet, sous la pression militaire et surtout après la dernière opération militaire tchadienne de Bohoma, le groupe qui est affecté par des sérieuses divisions internes s'est éclaté en plusieurs factions et ne compte aujourd'hui dans ses rangs qu’environ 6500 personnes soit 44,77% de son effectif de 14520 personnes (fin 2015 - début 2016). Parmi les 6500 personnes appartenant à Boko Haram sur le terrain 1690 sont des femmes. En prenant en compte ce détail, il ne reste que 4800 combattants actifs sur le terrain éparpillés dans les différentes factions, indique le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE).Par ailleurs, l'enlèvement est une des technicités utilisées par Boko Haram. Ils viennent à l'aube encercler un village et rassembler tous les habitants avant de choisir deux à trois personnes au hasard et les égorger puis demander l'avis des autres. Face à la terreur, tous les villageois prêtent séance tenante allégeance à la secte. Aujourd'hui, Boko Haram n'a pas cette possibilité car il a perdu plus de 85% de son territoire et 8000 personnes entre morts et désengagés. Le nombre total de désengagés est de 6 476 dont 2 354 en 2020.