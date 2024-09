Nigeria : Début des livraisons de la raffinerie Dangote

Environ 500 camions-citernes ont été acheminés par la compagnie pétrolière nationale (NNPC) à la raffinerie située à Lagos.

Cette opération devrait contribuer à améliorer l'approvisionnement en carburant dans le pays et réduire la dépendance aux importations d'essence.

Cette initiative représente un pas important vers l'autosuffisance en matière de raffinage de pétrole au Nigeria et pourrait avoir des répercussions positives sur l'économie locale.



L'entrée en service de la raffinerie Dangote marque un tournant majeur pour le Nigeria et cette nouvelle est porteuse de plusieurs implications importantes pour le pays.



Réduction de la dépendance aux importations: Le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, paradoxalement importe la quasi-totalité de ses besoins en carburant raffiné. La raffinerie Dangote devrait permettre de réduire considérablement cette dépendance, renforçant ainsi la sécurité énergétique du pays.



Stabilisation des prix des carburants: En réduisant la pression sur les importations, cette nouvelle raffinerie pourrait contribuer à stabiliser les prix à la pompe, qui sont souvent sujets à de fortes fluctuations en raison des variations des cours mondiaux du pétrole.



Création d'emplois et développement économique: La construction et l'exploitation de cette méga-raffinerie ont généré de nombreux emplois, tant pendant la phase de construction que lors de la phase opérationnelle. De plus, elle devrait stimuler d'autres secteurs de l'économie nigériane.



Amélioration de la balance commerciale: En réduisant les importations de produits raffinés, la raffinerie Dangote devrait contribuer à améliorer la balance commerciale du Nigeria.



Enjeu de souveraineté: La raffinerie Dangote symbolise une certaine forme de souveraineté énergétique pour le Nigeria, en lui permettant de maîtriser une partie de sa chaîne de valeur pétrolière.