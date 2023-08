Nigeria : Trois officiers supérieurs et 20 autres soldats tués dans une attaque terroriste

Plus de 23 membres de l'armée nigériane ont été tués à la suite d'une embuscade tendue à un convoi militaire par des hommes armés soupçonnés d'être des terroristes dans l'Etat du Niger.



Une source militaire a déclaré au journal Sahara Reporters que l'incident s'est produit lundi matin vers 5 heures. L'incident s'est produit entre Zangiwa et Kangara dans l'Etat.



Selon la source, un major de l'armée et deux lieutenants dont l'un est identifié comme Y. Alkali sont parmi les victimes.



« L'armée nigériane a perdu ce matin environ 23 soldats, tombés dans une embuscade tendue par des bandits. Un major et deux lieutenants figurent parmi les victimes. En fait, ils ont incendié certains d'entre eux à l'intérieur du véhicule Hilux », a déclaré lundi un soldat à Sahara Reporters.



Pendant ce temps, les efforts pour joindre Onyema Nwachukwu, porte-parole de l'armée, pour un commentaire ont été infructueux car il n'a pas répondu aux messages qui lui ont été envoyés.