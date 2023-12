Nigeria : Un fournisseur d'armes de Boko Haram s'échappe d'une prison militaire nigériane dans l'État de Borno

Abba Gesh, fournisseur d'armes au groupe terroriste Boko Haram, et soldat nigérian détenu, s'est échappé du Joint Investigation Centre (JIC), une prison militaire située dans les casernes de Giwa à Maiduguri, la capitale de l'État du Borno, a rapporté ce journal.



Sahara Reporters a indiqué que cette prison, au cours de la décennie, a été connue pour la détention de centaines de terroristes suspectés et confirmés de Boko Haram arrêtés pendant l'insurrection en cours dans la partie nord du pays.



Gesh, un membre d’un corps d’élite de l’armée nigériane (NASOC), a été arrêté plus tôt cette année pour avoir vendu des munitions d’une valeur de plusieurs millions de Naira aux terroristes de Boko Haram à Geizua, a rapporté le journal.