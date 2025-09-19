Alwihda Info
AFRIQUE

Nigeria : Violents combats entre ISWAP et l’armée nigériane près de la frontière camerounaise


Alwihda Info | Par - 20 Septembre 2025


De violents combats ont opposé des combattants de l'ISWAP aux militaires nigérians à Banki, une localité située près de la frontière camerounaise. Ces derniers se sont repliés vers le poste BIR d'Amchidé au Cameroun. Un renfort aérien a permis de mettre fin aux affrontements. Le bilan fait état d'armes et de véhicules (deux pick-up) emportés par les assaillants, de plus de 500 sacs de riz incendiés, de deux militaires nigérians tués et de deux civils tués.


La barrière à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria a été cassée par les populations civiles et les militaires en fuite. Plus de 5 000 personnes ont traversé la frontière camerounaise. Des sources crédibles indiquent que l’ISWAP était encore à Banki ce vendredi, dissimulé parmi les habitants. Le groupe a attaqué le poste de Kumché, non loin de là, avant-hier et ne serait pas parti loin pour planifier l'attaque de Banki.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


