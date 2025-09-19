Nigeria : Violents combats entre ISWAP et l’armée nigériane près de la frontière camerounaise







La barrière à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria a été cassée par les populations civiles et les militaires en fuite. Plus de 5 000 personnes ont traversé la frontière camerounaise. Des sources crédibles indiquent que l’ISWAP était encore à Banki ce vendredi, dissimulé parmi les habitants. Le groupe a attaqué le poste de Kumché, non loin de là, avant-hier et ne serait pas parti loin pour planifier l'attaque de Banki.