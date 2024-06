AFRIQUE Nigeria : début des activités de développement du projet de l'AQAC dans l'État d'Imo

Alwihda Info | Par APO - 6 Juin 2024



La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a annoncé, en collaboration avec Bureau Veritas, le début des activités de développement de projet pour son deuxième Centre africain d'assurance qualité (AQAC) à Ngor Okpala, dans l'État d'Imo.

Les activités de développement du projet ont été lancées lors d'un événement tenu le 3 juin 2024 dans l'État d'Imo et en présence du sénateur Hope Odidika Uzodinma, gouverneur de l'État d'Imo, au cours duquel la Banque a présenté un prototype de conception du projet ainsi que le Bureau Veritas, leader mondial de l'inspection, de la certification, et des essais en laboratoire, en tant que partenaire technique, pour soutenir les opérations et la gestion de l'infrastructure.



L'AQAC Imo State s'appuiera sur les succès obtenus avec le projet pilote AQAC lancé dans l'État d'Ogun en 2022, en développant un centre d'évaluation de la conformité axé sur les denrées alimentaires, les produits agricoles et d'autres biens de consommation. L'AQAC de l'État d'Imo aidera le Nigéria et les pays voisins à stimuler leurs exportations, et à accéder aux marchés internationaux et régionaux.



Commentant cette annonce, Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive d'Afreximbank en charge de la Banque de commerce intra-africain et de développement des exportations a déclaré : « Le début des activités de développement du projet de l'AQAC dans l'État d'Imo marque une étape importante dans la mission d'Afreximbank visant à améliorer le potentiel d'exportation du Nigeria et du continent.



En veillant à ce que les biens et produits ‘Made in Africa’ répondent aux normes internationales et aux réglementations techniques sur les marchés d'exportation, nous stimulons non seulement le commerce, mais également la croissance économique sur le continent, conformément au mandat de la Banque ».



Il convient de noter que les AQAC devraient également développer le commerce intra-régional dans le cadre de l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en veillant à ce que les produits répondent aux normes et aux réglementations des destinations d'exportation sur le continent.



Mme Kanayo a souligné que pour que les AQAC atteignent cet objectif, Afreximbank collabore avec plusieurs parties prenantes, notamment l'Organisation africaine de normalisation (ARSO), en vue d’harmoniser les normes dans des secteurs clés tels que le textile, l'habillement, le cuir et la gastronomie.



À ce jour, la Banque et l'ARSO ont harmonisé plus de 500 normes dans les secteurs de l'automobile, des équipements médicaux et pharmaceutiques. Afreximbank juge urgent de soutenir les efforts des pays membres pour améliorer leur infrastructure d'évaluation de la conformité aux normes internationales et aux réglementations techniques dans le but de promouvoir les exportations et de faciliter le commerce intra et extra-africain.



En vue d’améliorer l'infrastructure de qualité matérielle, les pays africains devront établir des laboratoires d'essai et des centres d'évaluation de la conformité pour accroître leur capacité à offrir des services d'essai, d'inspection et de certification.



Grâce à l'initiative des centres africains d'assurance qualité (AQAC), Afreximbank mobilise des ressources financières et techniques, en collaboration avec les gouvernements, le secteur privé et les partenaires de développement.



L’objectif ainsi visé est de développer des laboratoires accrédités au niveau international offrant des services d'évaluation de la conformité, et de plaider en faveur de l'adoption par les pays africains d'une infrastructure nationale de qualité appropriée en vue de répondre aux normes commerciales internationales et d'améliorer l'accès au marché pour les produits « Made in Africa ».



Afreximbank a lancé l'initiative AQAC en 2017, engageant plus de 100 millions de dollars US pour promouvoir la création de centres accrédités au niveau international dans toute l'Afrique, qui offrent des services d'essai, d'inspection et de certification, ainsi que des formations à l'évaluation de la conformité.



Ces centres accrédités veilleront à ce que les produits fabriqués en Afrique respectent les normes internationales et les réglementations techniques applicables, ce qui stimulera les exportations dans les pays membres, conformément au mandat de la Banque qui consiste à financer et à promouvoir le commerce intra- et extra-africain.





