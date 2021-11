Nigeria : des soutiens-gorge pas comme les autres

Une trentaine de soutiens-gorge estimés à 12 millions $, une valeur équivalent à plus de 7 millions de FCFA appartenant de l’ex-ministre des Ressources pétrolières Diezani Alison Madueke du Nigeria, mis aux enchères par le gouvernent fédéral. Source Abidjanshow.



La particularité de l’un des soutiens gorge, c’est qui a un diamant de 90 carats au centre et serait de la collection Victoria Secret : le Heavenly Star Bra. Décoré par plus 1200 saphirs roses et plus de 2300 diamants blanc rond, cette initiative de la vente vise à lutter contre la corruption. Mme Diezani Alison Madueke fut la première femme présidente de l’Organisation des pays explorateurs de pétrole. Elle a occupé ce poste, sous la présidence de Goodluck Jonathan entre 2010 et 2015.



Selon le patron de la Commission des crimes économiques et financiers, Mme Alison est accusée de colossaux détournements de fonds. Elle est également impliquée dans une affaire de 115 millions de dollars, versés en guise de pot-de-vin, pour influencer les résultats de l’élection présidentielle de 2015.

Malgré tout, l’ancienne ministre du Pétrole reste à l’instant hors d’atteinte pour la justice de son pays, puisqu’elle a fui au Royaume-Uni depuis 2015.