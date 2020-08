Nigeria : enfermé pendant sept ans dans un garage, un homme sauvé par la police

Au Nigeria, un homme a vécu pendant sept ans dans un garage, confiné comme un animal et placé à l'isolement. Ahmed Aminu a été enfermé à Kano par son père et sa belle-mère à l'âge de 23 ans, suite à des soupçons de toxicomanie.



Confronté assez souvent au manque de nourriture et d'eau pendant plusieurs jours, la victime buvait parfois sa propre urine.



Aminu a été retrouvé dans un état aggravé, très amaigri, ne pouvant à peine se déplacer seul.



Il a été sauvé grâce à une habitante qui a alerté une militante des droits de l'Homme. Celle-ci a, à son tour, prévenu la police.



Lors de l'arrivée des policiers, la belle-mère de Ahmed a tenté de dissimuler sa présence. Il a finalement été découvert après une fouille, a indiqué un témoin dans des propos relayés par la presse locale.



Un autre homme de 35 ans, détenu pendant une quinzaine d'années, a été retrouvé samedi en vie par la police au Nigeria.