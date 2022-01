Nigeria : l'OCI condamne les attaques perpétrées par des bandits armés

Le secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique (OCI) condamne fermement les attaques perpétrées par des bandits armés contre des villages de l'État de Zamfara, en République fédérale du Nigéria, au cours desquelles des dizaines de personnes auraient été tuées.



Il présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Nigéria et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Le secrétariat général réaffirme la solidarité de l'OCI avec le Nigéria dans ses efforts de lutte contre le terrorisme et exhorte les autorités nigérianes à ne ménager aucun effort pour traduire en justice les responsables de cet acte barbare.