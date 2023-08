Nigeria : l'armée annonce des manœuvres pour renforcer sa capacité de combat

Le chef d’état-major des forces armées nigérianes, Christopher Musa, a annoncé l’organisation de manœuvres conjointes de toutes les armées du pays, pour améliorer l’état de préparation du personnel.



« L’état-major a décidé de mener des manœuvres conjointes pour améliorer l’état de préparation du personnel des forces armées », a-t-il déclaré, relayé par l’agence NAN News. Selon lui, l'armée nigériane est actuellement confrontée à divers défis, d'où vient la nécessité de « renforcer sa capacité de combat».



Les dirigeants de la CÉDÉAO, dont fait partie le Niger, ont exigé que les rebelles libèrent le président Mohamed Bazoum avant le 7 août, notamment en menaçant de recourir à la force. Mais les pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, ont déclaré qu'ils considéreraient une telle action comme une attaque contre eux-mêmes.



L'ultimatum de la CÉDÉAO n'ayant pas été respecté, les dirigeants de la communauté se sont à nouveau réunis à Abuja, la capitale nigériane, le 10 août. Au terme de ces discussions, le président ivoirien, Alassane Ouattara, a déclaré qu'il était convenu de lancer une opération militaire au Niger « dès que possible ».



Cependant, le parlement de l’organisation ne peut pas convenir d’une position commune sur l’intervention au Niger. Le 13 août, le journal nigérian Punch a écrit que l’état-major de l’armée du pays avait commencé à se préparer à la mobilisation éventuelle des troupes pour mener une intervention militaire au Niger sous l’égide de la CÉDÉAO.



Selon ses informations, le commandement des forces armées nigérianes a chargé les chefs d’unités de présenter à l’état-major des informations sur le nombre de militaires, l’état de l’équipement et leurs frais financiers.