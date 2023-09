Nigeria : l'homme qui a retrouvé l'argent d'un Tchadien se voit offrir un mariage avec 4 femmes

Le conducteur de tricycle de l'État de Kano, Auwalu Salisu, qui a restitué au propriétaire la somme de 15 millions de Fcfa manquante, a été invité par l'Association de mariage et d'appariement de l'État de Kano, plus connue sous le nom de Mai Dalilin, à choisir quatre des dix femmes qui lui seront présentées pour le mariage, a rapporté Sahara Reporters.



Salisu est devenu viral sur Internet après avoir rendu la somme de 15 millions de nairas au propriétaire tchadien qui l'avait oubliée dans son tricycle.



Les Nigérians de tout le pays ont continué à le récompenser pour son geste aimable et sa démonstration d'intégrité et d'honnêteté.



Se joignant à la célébration et à l'hommage rendu à Salisu, 22 ans, pour sa bonne action, l'association d'entremetteurs a déclaré que quatre femmes étaient disponibles pour qu'il les choisisse en vue d'un mariage.



Selon Sahara Reporters, le président de l'association d'entremetteurs, Alhaji Mukhtar Inuwa Yakasai, l'a fait savoir lors d'une intervention sur Freedom Radio, à Kano.



Selon Alhaji Yakassi, Salisu a montré les attributs du Prophète Muhammad, d'où la décision de l'association de l'honorer avec le don des femmes.



« Le garçon a montré le bon caractère de notre noble prophète, Muhammad (SAW). Il est digne de confiance. C'est pourquoi nous avons décidé de l'honorer avec ces cadeaux », a-t-il ajouté.