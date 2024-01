Nigeria : la Bourse de Lagos présente des opportunités aux investisseurs de la zone FCFA

Le Nigeria All Share Index (NGX), indicateur clé de la Bourse de Lagos, affichait ce mercredi 10 janvier 2024 en ouverture, une hausse de 11,3% depuis le début de l'année, signalant des opportunités pour des investisseurs détenant des ressources en FCFA.



Cette performance dépasse celle des autres bourses africaines, avec le MASI marocain qui progresse de 2,85% et l'égyptien EGX 30 qui augmente de 2,8% sur la même période, selon des données de la plateforme African-Markets. Le NGX n'avait pas connu de tels sommets depuis une trentaine d'années.



Cette progression est principalement portée par le secteur financier, avec des hausses enregistrées dans les indices de gestion des retraites (+9%), des banques (+10,3%) et des assurances (+14,08%). Les banques nigérianes illustrent un certain dynamisme, notamment United Bank for Africa (UBA) dont le cours de l'action a grimpé de 307% en un an.



La dévaluation relative des actifs financiers nigérians représente une opportunité attrayante pour les investisseurs de la zone FCFA, en particulier ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) où le FCFA est prisé. Néanmoins, les investisseurs devront rester vigilants face à plusieurs facteurs de risque.



Bien que l'agriculture joue un rôle important dans l'économie nigériane, le pays dépend fortement des revenus en dollars US générés par le secteur pétrolier. L'évolution des prix du pétrole reste donc un facteur clé à surveiller.



De plus, l'inflation croissante pourrait pousser la Banque centrale à augmenter ses taux d'intérêt, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur le naira. Ces mouvements soulignent l'importance d'avoir une stratégie pertinente de gestion de ces enjeux.