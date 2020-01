Nigeria : "le déploiement du contingent tchadien a donné des résultats satisfaisants" (défense)

Le déploiement du contingent tchadien au Nigeria a permis de "mener des opérations qui ont donné des résultats satisfaisants", a indiqué dimanche le ministre tchadien délégué à la Présidence de la République, en charge de la défense nationale, général Mahamat Abali Salah.



Le ministre s'est exprimé à N'Djamena face à la presse pour apporter des détails sur l'intervention du Tchad dans la lutte contre le terrorisme et le retour vendredi 3 janvier dernier d'un important contingent tchadien qui avait été dépêché au Nigeria le 22 février 2019.



Il a expliqué que malgré les résultats satisfaisants, "face à cette menace de nature asymétrique, la conception d'une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme et sa mise en oeuvre sont encore nécessaire."



Selon lui, "l'intervention du contingent tchadien dans les pays limitrophes est saluée et appréciée à sa juste valeur car elle a permis d'assurer notre propre sécurité à distance en combattant les terroristes de Boko Haram dans leur propre terrain."



Le général Mahamat Abali Salah a assuré qu'en "terme de bilan, sur le terrain, des résultats très satisfaisants ont été obtenus". Il n'a toutefois pas donné plus de détails.



Le ministre s'est félicité de l'attention et de l"accueil accordé par les nigérians aux forces de défense et de sécurité du Tchad au cours de leur séjour.



Plus de la moitié des éléments tchadiens du secteur n°2 de la Force mixte multinationale avaient été "projetés" à Mogonon au Nigéria, dans le secteur n°3. Les militaires qui ont regagné le Tchad vont être redéployés à Bagasola, dans la province du Lac, après la fin de l'opération "Yacin Tafki" (libérer le Lac).