Nigeria : le président saisit le Sénat pour approuver une éventuelle action militaire au Niger

Selon Daily Post Nigeria, dans une lettre lue aux législateurs au début de la session plénière d'hier par le président du Sénat, Godswill Akpabio, Tinubu a déclaré : "Suite à la situation politique malheureuse en République du Niger qui a culminé avec le renversement de son président, la CEDEAO, sous ma direction, a condamné le coup d'État dans son intégralité et a décidé de chercher à obtenir le retour du gouvernement démocratiquement élu"



La lettre intitulée "Situation politique au Niger" révèle que "dans le but de restaurer la paix, la CEDEAO a convoqué une réunion et a publié un communiqué".



Tinubu a déclaré dans sa lettre que la réunion était très spécifique sur "la fermeture et la surveillance de toutes les frontières terrestres avec la République du Niger et la réactivation de l'exercice de forage frontalier".



Selon M. Tinubu, le communiqué a également souligné la nécessité de "couper l'approvisionnement en électricité de la République du Niger ; de mobiliser le soutien international pour la mise en œuvre des dispositions du communiqué de la CEDEAO ; d'empêcher les vols commerciaux et spéciaux à destination et en provenance de la République du Niger".



D'autres questions ont également été soulevées lors de la réunion, notamment "le blocage des marchandises en transit vers le Niger, en particulier à partir de Lagos et des ports maritimes de l'Est ; la sensibilisation des Nigérians et des Nigérians à l'impératif de ces actions, en particulier via les médias sociaux ; et le renforcement militaire et le déploiement de personnel en vue d'une intervention militaire pour faire respecter la junte militaire au Niger si elle reste récalcitrante", indique Vanguard News.



Mais peu après la lecture de la lettre, un ancien leader adjoint de la majorité au Sénat, Abdul Ningi (PDP, État de Bauchi), a soulevé un point d'ordre constitutionnel pour attirer l'attention du Sénat sur les dispositions du Sénat relatives à la manière dont les forces armées pourraient être déployées pour une mission de combat en dehors du Nigeria.



Il a déclaré que son rappel au règlement visait à guider le Sénat sur cette question. Abdul Ningi a lu le passage de la Constitution qui stipule que "Nonobstant les dispositions de la sous-section (4) de cette section, le Président, en consultation avec le Conseil de défense nationale, peut déployer des membres des forces armées de la Fédération dans le cadre d'une mission de combat limitée en dehors du Nigeria s'il est convaincu que la sécurité nationale est menacée ou en danger de manière imminente, à condition que le Président, dans les sept jours suivant l'engagement effectif du combat, demande le consentement du Sénat et que le Sénat donne ou refuse ledit consentement dans les 14 jours."