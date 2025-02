AFRIQUE Nigeria: le syndicat des télécommunications menace de protester le 4 février contre l’augmentation des tarifs

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 1 Février 2025



Le Nigeria Labour Congress (NLC), le plus grand syndicat du pays, a proposé une modeste augmentation de 5 % des tarifs des télécommunications, contrastant fortement avec la hausse de 50 % approuvée par la Commission nigériane des communications (NCC).

Cette décision intervient dans un contexte de tollé croissant dans l’opinion publique, face à la hausse du coût de la vie et à ce que le NLC décrit comme des politiques fiscales « insensées » qui pèsent de manière disproportionnée sur les Nigérians ordinaires.



Dans une interview télévisée jeudi sur l'émission Sunrise Daily de Channels TV, Benson Upah, porte-parole du NLC, a critiqué la décision du NCC, avertissant que des hausses excessives des tarifs pourraient conduire à une résistance généralisée et à des réticences de la part des consommateurs. « Ils continuent de nous émasculer avec des impôts stupides », a déclaré Upah.



« Il arrivera un moment où les gens pourront payer, mais ils ne paieront pas. Il s’agit vraiment de mettre un terme à cette augmentation inconsidérée des droits de douane. Upah a fait valoir que même si une certaine augmentation pourrait être justifiée compte tenu du climat économique actuel, une hausse de 50 % est intenable.



« Si par hasard il devait y avoir une augmentation, de 5 %, compte tenu de notre situation, il y a eu des augmentations dans tous les domaines », a-t-il déclaré. « Mais maintenant, dire 50 % ne fonctionnera pas. Où seront les Nigérians ordinaires en fin de compte lorsque nous aurons des augmentations des tarifs de l’énergie ?



La proposition du NLC intervient alors que le syndicat se prépare à une manifestation nationale le 4 février 2025 contre l’augmentation des tarifs prévue par le NCC. Dans une lettre datée du 30 janvier, la secrétaire générale du NLC, Emma Ugboaja, a demandé aux syndicats affiliés et aux conseils d'État de mobiliser les travailleurs et leurs alliés pour un rassemblement pacifique d'une journée. Les manifestations devraient avoir lieu dans les capitales des États et dans le Territoire de la capitale fédérale (FCT), Abuja, à 7 heures du matin.



« En réponse à la résolution de la réunion du Conseil administratif national (NAC) visant à résister à la proposition de hausse de 50 % du tarif des services de télécommunications, et à toutes les autres formes de politiques qui affligent les travailleurs et les masses nigérianes, tous les conseils d'État du Parti travailliste du Nigeria doivent commencer la mobilisation immédiate des membres », indique la lettre.



Dans le cas où les bureaux du NCC ne seraient pas disponibles, les manifestations devraient se terminer par la remise des pétitions aux chambres d'assemblée des États ou au siège du NCC. Pour souligner la nécessité de prendre des mesures coordonnées contre les politiques qui aggravent les souffrances économiques, le NLC a également exhorté les organisations de la société civile à participer aux manifestations.



« En cette période de difficultés immenses, votre soutien et votre détermination inébranlables sont essentiels pour nous défendre, ainsi que notre nation, contre les politiques qui nous émasculent au profit des gros chats des entreprises », peut-on lire dans la lettre adressée aux conseils d’État. Le NLC a également appelé ses syndicats affiliés à mobiliser leurs membres, à travers le pays, citant la valeur de la solidarité dans l'opposition aux politiques qui ont un impact disproportionné sur les travailleurs et la population en général.



« Votre soutien et votre action inébranlables sont essentiels pour nous défendre, ainsi que notre nation, contre les politiques qui nous émasculent au profit des gros chats des entreprises », indique la lettre aux affiliés.



De nombreuses discussions ont été suscitées par l'augmentation prévue des tarifs par la NCC, qui, selon ses détracteurs, exercerait une pression accrue sur les personnes et les entreprises déjà précaires. Les services de télécommunications constituent une bouée de sauvetage vitale pour des millions de Nigérians, en particulier ceux qui vivent dans des régions rurales ayant un accès limité à d’autres types d’infrastructures. Des augmentations tarifaires importantes pourraient entraver le développement économique et creuser la fracture numérique.



La contre-proposition du NLC d’une augmentation de 5 % reflète une tentative d’équilibrer le besoin de génération de revenus avec les réalités des défis économiques du Nigeria. Cependant, il reste à savoir si la CCN reconsidérera sa décision à la lumière de l’opposition croissante.



À l’approche des manifestations du 4 février, les efforts de mobilisation du NLC mettent en évidence les tensions croissantes entre les groupes syndicaux et les régulateurs gouvernementaux sur les politiques économiques. L’issue de cette impasse pourrait avoir des conséquences considérables sur le secteur des télécommunications du Nigeria et sur son paysage économique plus large.



Pour l’instant, les Nigérians ordinaires se retrouvent aux prises avec la perspective de coûts plus élevés pour les services essentiels, alors même que les syndicats s’engagent à lutter pour leurs intérêts face à ce qu’ils qualifient de politiques non durables et inéquitables.







