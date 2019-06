AFRIQUE Nigeria : manifestation contre la milice anti-Boko Haram, accusée de bavures

Par AFP - 30 Juin 2019



Kano (Nigeria) - Plus de 2 000 personnes ont protesté dimanche dans la ville de Maiduguri, au nord du Nigeria, pour demander l'interdiction de la milice anti-Boko Haram "La Civilian Joint Task Force" (CJTF, Force d'intervention civile conjointe) qu'ils accusent d'avoir commis des exactions après le meurtre d'un conducteur de pousse-pousse.



Les manifestants ont bloqué des routes principales dans le quartier de Suleimanti de la ville et mis le feu, provoquant le chaos malgré les appels de la police et des militaires, a constaté un journaliste de l'AFP sur les lieux.



"Nous voulons que la CJTF soit bannie de la ville à cause des abus que nous subissons entre leurs mains", a déclaré Bukar Saleh, un habitant de Suleimanti.



"Ils sont devenus une loi en eux-mêmes et nous traitent mal. Et maintenant, ils ont commencé à nous tuer", a déclaré Saleh.



La milice de la CJTF a tenté d’arrêter la manifestation en attaquant les manifestants à coups de matraque et en arrêtant des dizaines de personnes.



La manifestation a éclaté quelques heures après le meurtre d’un chauffeur de pousse-pousse près d’un poste de contrôle de la milice.



"La victime était un résident connu et son nom était Modu, mais la CJTF lui a simplement tiré dessus sans raison", a déclaré Saleh.



La CJTF a toutefois insisté sur le fait que la victime avait été abattue pour ne pas s'être arrêtée à un poste de contrôle pendant le couvre-feu nocturne.



Les milices ont intensifié leurs patrouilles nocturnes dans la région ces derniers jours à la suite des incursions des djihadistes, a-t-il déclaré.



"Le refus du chauffeur de s'arrêter a soulevé la suspicion de nos hommes et l'un d'entre eux l'a abattu, parce qu'ils pensaient qu'il était un terroriste de Boko Haram en mission", a déclaré Babakura Abba-Ali, le chef de la CJTF dans la région de Suleimanti.



Le milicien a été remis à la police pour enquête, a ajouté Abba-Ali.



La CJTF est devenue un groupe d'autodéfense en 2013 en réponse aux attaques meurtrières de Boko Haram à Maiduguri.



De jeunes hommes et femmes se sont mobilisés et ont commencé à faire du porte-à-porte pour tuer des membres connus de Boko Haram et à forcer les djihadistes à fuir la ville.



Les miliciens ont ensuite été organisés en une milice et intégrés à l’armée pour combattre le groupe djihadiste.



Samedi soir, les djihadistes de Boko Haram ont tué quatre personnes et pillé des vivres lorsqu'ils ont effectué une descente dans le village de Gamurari, situé à environ 90 kilomètres de Maiduguri, ont annoncé des miliciens et des habitants.



Le conflit de Boko Haram, qui dure depuis une décennie, a tué au moins 27 000 personnes et contraint quelque deux millions de personnes à fuir leur foyer au Nigeria seulement.



La violence s'est étendue au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins, provoquant une réaction militaire régionale visant à combattre le groupe djihadiste.





