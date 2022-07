Nigeria : "nous avons réduit Boko Haram à l'état de coquille", Buhari

"L'attentat perpétré dans la zone de gouvernement local de Shiroro, dans l'État du Niger, est une attaque directe contre le Nigeria, qui ne restera pas impunie", a déclaré dimanche le président nigérian, Muhammadu Buhari. L'attaque est survenue mercredi contre un site minier faisant plus d'une trentaine de morts parmi les forces de défense et de sécurité. Quatre employés chinois ont été enlevés.



"Nous rendons hommage à nos forces de sécurité, et en particulier à ces âmes courageuses qui ont donné leur vie pour combattre le mal qu'est le terrorisme. Malheureusement, la lutte du Nigeria contre le terrorisme se poursuit. C'est une bataille qui fait payer un lourd tribut à chacun d'entre nous. Mais nous ne nous relâcherons pas et nous ne nous rendrons pas", a réagi le chef de l'État.



"Nous répétons que nous avons réduit Boko Haram à l'état de coquille. Mais les terroristes sont des parasites. Ils prospèrent quand le monde souffre. Cette atrocité ne fait que nous renforcer davantage contre eux", a-t-il poursuivi.



​L'attaque a été menée par des hommes lourdement armés, ont rapporté des témoins.