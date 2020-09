Nigeria : un âne "kamikaze" utilisé par des terroristes lors de l'attaque du convoi d'un gouverneur

Au Nigeria, l'on en sait un peu plus sur l'attaque dimanche dernier du convoi du gouverneur de l'État de Borno, au nord-est du pays, par des terroristes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP).



Les assaillants ont attaché des explosifs à un âne pour déclencher l'embuscade contre le convoi du gouverneur Babagana Zulum, rapporte la BBC.



Au moins 18 personnes ont été tuées lors de l'attaque, selon l'armée nigériane.



Le gouverneur Zulum rentrait de Baga après une mission de supervision du retour de civils dans une localité désertée depuis 2014 suite à la menace terroriste.



"Quand les soldats ont vu l'âne sur la route, ils ont tiré dessus. Des explosifs ont ensuite explosé et les militants sont immédiatement sortis de leur cachette pour ouvrir le feu sur le convoi", explique un responsable présent dans le convoi, cité par la BBC.



Le gouverneur et d'autres officiels présents dans le convoi n'ont pas été blessés.



Le chef de l'État Buhari a adressé ses condoléances et a fait part de sa compassion au gouverneur. C'est la deuxième attaque terroriste à laquelle échappe Babagana Zulum en quelques semaines.