Nigéria : un commandant du groupe terroriste Boko Haram et cinq combattants se rendent à la FMM

Alors que l'opération Lake Sanity II s'intensifie, la Force multinationale mixte (FMM) a annoncé la reddition d'Adamu Muhammad, commandant du groupe terroriste Boko Haram, et de cinq autres combattants à la FMM du secteur 3 à Monguno, dans l'État de Borno (Nigéria), le 23 mai 2024.



Les terroristes se sont échappés du repaire de la faction ISWAP à Jubillaram, situé dans le sud du lac Tchad. Adamu, 22 ans, avait participé à de nombreuses attaques terroristes et rôdait autour de Kangarwa, Alagarno, Doro Naira, et Dogon Chikwu dans la zone de gouvernement local de Kukawa, dans l'État de Borno, au Nigéria.



Lors de leur reddition, ils ont remis 11 munitions spéciales de 7,62 mm et une ogive d'obus antiaérien.



Les autres combattants qui se sont rendus sont : Isah Ali, 18 ans ; Hassan Modu, 18 ans ; Nasir Idris, 23 ans, escorte du commandant de Jubillaram Usman Rash ; Abba Aji, 21 ans et Abubakar Isah, 20 ans.



Les combattants qui se sont rendus font actuellement l'objet d'une enquête. Cela porte à 119, le nombre total de terroristes qui se sont rendus depuis le début de l'opération Lake Sanity II, le 23 avril 2024.



La FMM appelle les autres terroristes à suivre cet exemple, à déposer les armes et à embrasser la paix. Elle réaffirme son engagement à garantir un environnement sûr dans la région du bassin du Lac Tchad.