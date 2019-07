Nigeria : un soldat décoré après avoir trouvé et rendu un sac contenant 24 millions

NIGERIA - Un membre de l'armée de l'air nigériane a restitué à son propriétaire un colis contenant 37 000 euros (41 500 dollars), a indiqué l'armée de l'air. Il a été décoré du nouveau grade de caporal, ce qui signifierait automatiquement une double promotion dans la hiérarchie de l'armée de l'air.



Bashir Umar est membre de l'équipe de défense antiaérienne de la force déployée à l'aéroport de Kano, dans le nord du Nigéria, pour des tâches de sécurité.



Dans un communiqué, l'armée de l'air a déclaré qu'il effectuait une patrouille de routine avec ses collègues lorsqu'il a trouvé le colis contenant l'argent perdu.



Au lieu de le conserver, l'armée de l'air a déclaré que le militaire avait trouvé sur le colis un numéro de téléphone qui se révélait être le contact du propriétaire de l'argent.



Le chef d'état-major de la Force aérienne a ordonné que des procédures soient mises en place pour "proposer immédiatement des modalités pour récompenser l'aviateur afin d'encourager les autres membres du Service à continuer à incarner des attitudes et des comportements reflétant les valeurs fondamentales d'intégrité de l'armée de l'air".



Ce jeudi 25 juillet, le chef d’état-major de la Force aérienne a remis ladite récompense pour l’intégrité de Bashir et pour avoir donné à la Force une bonne réputation à travers son action.



Le président de la République Muhammadu Buhari a également félicité Bashir Umar. Selon le président Buhari, "l'honnêteté et l'intégrité resteront toujours des vertus admirables, malgré les défis auxquels tout pays est confronté."



En août 2018, deux agents de sécurité privés de l’aéroport international Muratala Muhammed du Nigéria ont été récompensés pour leur honnêteté dans l’exercice de leurs fonctions.