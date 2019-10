Nobel 2019 : les lauréats du prix de physiologie ou médecine

Grâce aux travaux des lauréats du prix Nobel 2019 de physiologie ou médecine, de nouvelles méthodes de lutte contre l’anémie, le cancer et d’autres maladies vont devenir possibles.



Les Américains William G. Kaelin Jr., de l’université Harvard, et Gregg L. Semenza, de l’université Johns Hopkins, partagent le prix de cette année avec leur collègue britannique, Peter J. Ratcliffe, de l’Institut Francis Crick de Londres.



Les trois scientifiques ont découvert comment les cellules détectent les variations de niveau d’oxygène et comment elles s’y adaptent.



Depuis sa création en 1901, le prix Nobel est décerné tous les ans dans six catégories et est considéré comme le prix le plus prestigieux au monde pour chaque domaine.