Nominations au sein de l’équipe dirigeante d’Honoris United Universities

Ces nominations contribueront à la croissance et au renforcement de la mission d'Honoris de développer un talent humain de classe mondiale en Afrique.

Laura Kakon est nommée Directrice de la Stratégie et de la Croissance

Luis Ramirez-Alonso est nommé Directeur des Ressources Humaines

Pepe Peran est nommé Directeur du Business Développement

Honoris United Universities (www.Honoris.net), le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé, a annoncé aujourd'hui plusieurs changements importants au sein de son équipe dirigeante dans le cadre de son expansion en Afrique. Laura Kakon, auparavant Directrice Marketing du groupe, est promue Directrice de la Stratégie et de la Croissance, Luis Ramirez-Alonso et Pepe Peran rejoignent le comité de direction respectivement en tant que Directeur des Ressources Humaines et Directeur du Business Développement. Ces nominations, qui ont pris effet le 1er septembre 2020, seront toutes sous la responsabilité du Ceo, Luis Lopez.

Dans ses nouvelles fonctions, Laura Kakon sera chargée de définir et de piloter la stratégie de croissance à long terme d'Honoris et de stimuler la création de valeur sur l'ensemble du réseau en cultivant la différenciation, l'avantage concurrentiel et l'innovation. Mme Kakon continuera à jouer un rôle essentiel en dirigeant le Marketing et les Affaires Publiques du réseau et pilotera désormais également les initiatives transversales du groupe qui refléteront l'engagement d'Honoris à intégrer la transformation digitale dans la totalité du parcours étudiant et à repenser l'enseignement afin d’améliorer continuellement l’acquisition des compétences et l'employabilité de ses diplômés pour le monde du travail en perpétuel changement.

S’exprimant à ce sujet, Mme Kakon a partagé : « C’est très gratifiant de faire partie de l’équipe pionnière d'Honoris qui a défini la mission, la vision et les valeurs fondamentales de l'organisation, tout en collaborant très étroitement avec chacune des institutions membres du réseau pour la mise en place de leur propre déploiement. Je suis très heureuse de continuer à développer collectivement les leviers de croissance et d’innovation stratégiques de notre plateforme panafricaine unique en son genre pour contribuer significativement à la formation de la prochaine génération de talents africains dotés des compétences nécessaires pour réussir dans le monde du travail du XXIe siècle et impacter positivement la transformation du continent. »

Mme Kakon possède plus de 20 ans d'expérience à des postes de direction au niveau international. Auparavant Vice-Présidente Marketing et Ventes de Laureate International Universities (LIU), elle a brillamment participé au lancement d'une université pluridisciplinaire au Maroc, le premier greenfield de LIU. Auparavant, elle a passé 11 ans au sein du groupe L'Oréal où elle a occupé plusieurs postes à responsabilité au niveau mondial, couvrant notamment les États-Unis, l’Europe et l'Asie. Elle y a développé une grande agilité lui permettant de travailler sur différents marchés, une expertise en création et développement de marques ainsi qu’un sens aigu des clients. Elle est également membre du conseil d'administration d'organisations à but non lucratif qui œuvrent pour la santé mentale des jeunes, l’émancipation et le leadership des femmes.

L'équipe dirigeante d'Honoris se voit également renforcée par la nomination de Luis Ramirez-Alonso au poste de Directeur des Ressources Humaines (DRH). M. Ramirez-Alonso possède 30 ans d'expérience en ressources humaines, acquise au cours d'une longue carrière dans des organisations internationales, dont les 13 dernières dans le secteur de l'enseignement supérieur. Plus récemment, il a occupé le poste de Vice-Président des Ressources Humaines du pôle Services Financiers d’Adtalem Global Education (ATGE).

M. Ramirez-Alonso a déclaré : « Mon travail d'alignement des stratégies en matière de capital humain sur les objectifs à long terme d'Honoris apportera une valeur considérable aux étudiants et au réseau dans son ensemble. Il s'agit d'un poste très stimulant, nouvellement créé, qui me permettra de faire appel à mon expérience passée pour assurer un leadership stratégique dans toutes les initiatives liées aux personnes qui auront un impact positif, alimenteront la croissance et renforceront l'engagement des collaborateurs. »

Avant de rejoindre le réseau, M. Ramirez-Alonso a occupé divers postes de direction au sein de Laureate International Universities (LIU), dont le plus récent était celui de Vice-Président des Ressources Humaines pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique. Il a également travaillé chez Motorola, Inc (MSI) pendant 13 ans.

Pepe Peran, rejoint l’équipe au poste de Directeur du Business Développement. M. Peran bénéficie de plus de 20 ans d'expérience à des postes de direction dans les domaines du business développement, de la finance et des opérations, notamment en tant que Responsable des Fusions et Acquisitions, Directeur Financier, Directeur des Opérations et Directeur de Stratégie au niveau international.

M. Peran sera en première ligne pour évaluer les nouveaux marchés et les nouvelles zones géographiques ; établissant de nouveaux partenariats et développant de nouvelles initiatives stratégiques à intégrer dans le réseau. À propos de sa nomination, M. Peran a déclaré : « C'est un moment particulièrement excitant pour rejoindre Honoris, alors que le réseau est en plein expansion. Il me tarde de travailler aux côtés de la talentueuse équipe d'Honoris, de développer sa stratégie d'expansion et d’identifier de nouveaux investissements et partenariats, afin de garantir les meilleures opportunités pour stimuler la performance financière et accélérer l'innovation dans tout le réseau. »

M. Peran a passé plus de 15 ans dans le secteur de l'enseignement supérieur, se concentrant sur des initiatives de croissance, d’acquisition et de transformation numérique au sein de larges multinationales. Il a également été membre du conseil d'administration d'institutions à but lucratif et non lucratif.

Commentant la décision de renforcer l'équipe de direction, Luis Lopez, Ceo d'Honoris United Universities, a déclaré : « Je suis ravi de travailler avec l'ensemble de la nouvelle équipe de direction et je me réjouis de pouvoir créer de nouvelles opportunités de croissance et de renforcer le cœur de notre activité qui consiste à développer un talent humain africain de classe mondiale qui soit compétitif et doté des compétences requises pour l'avenir du monde du travail. »

Honoris United Universities (www.Honoris.net) est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé engagé à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’avoir un impact sur leurs sociétés et leurs économies dans un contexte de mondialisation. Intelligence collaborative, agilité culturelle et mobilité sont au cœur de la vision d’Honoris en matière d’enseignement supérieur. Honoris United Universities rejoint l’expertise de ses institutions membres pour développer un capital humain africain de classe mondiale, compétitif sur les marchés de plus en plus numérisés et compétitifs du travail et des start-ups.

Honoris United Universities rassemble une communauté de 45 000 étudiants sur 60 campus et centres d’apprentissage et en ligne, dans 10 pays et 32 villes. Le réseau compte 11 institutions : universités pluridisciplinaires, écoles spécialisées, instituts techniques et professionnels, en présentielle, à distance et en ligne. Les étudiants peuvent bénéficier de partenariats et de programmes d’échange exclusifs dans plus de 60 universités en Europe et aux États-Unis. Le réseau dispense plus de 280 programmes en médecine, sciences de la santé, ingénierie, informatique, commerce, droit, architecture, arts créatifs et design, médias, sciences politiques et éducation.

