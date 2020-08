Nosizwe Nokwe-Macamo rejoint le Conseil consultatif de la Chambre africaine de l'énergie

La femme d'affaires sud-africaine, ingénieur et experte en gaz naturel Nosizwe Nokwe-Macamo a rejoint le Conseil consultatif de la Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) pour 2020 et 2021. Nosizwe conseillera et soutiendra les travaux de la Chambre dans le cadre de ses comités sur le gaz naturel et le contenu local.

Nosizwe a été l’une des premières femmes ingénieurs en pétrochimie d’Afrique du Sud et a acquis plus de deux décennies d’expérience dans l’industrie des hydrocarbures du continent. Cette expérience et cette expertise dans l'industrie du pétrole et de l'énergie s'étend sur plusieurs pays du continent africain dans lesquels elle a dirigé de nombreux portefeuilles, projets et opérations clés à travers la chaîne de valeur pétrolière : en amont, en intermédiaire et en aval, dans les principales sociétés africaines du secteur

Son leadership et ses connaissances de l'industrie l'ont amenée à siéger au sein des conseils d'administration de plusieurs sociétés pétrolières et gazières et d'institutions de financement du développement, où elle a apporté une compréhension approfondie du secteur et de ses dynamiques locales. Nosizwe est actuellement présidente exécutive et fondatrice de Raise Africa Investments, qui se concentre sur l'investissement dans des entreprises manufacturières africaines de niche à fort potentiel de croissance sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

« Nosizwe est une femme d'affaires accomplie et axée sur les résultats, qui comprend les problèmes les plus urgents auxquels notre industrie est confrontée aujourd'hui, du développement du contenu local et de l'autonomisation économique à la levée de capitaux et au financement. Sa passion pour l’entrepreneuriat africain est remarquable et son expertise dans la croissance des entreprises tout au long de la chaîne de valeur, en particulier dans le gaz, sera essentielle pour soutenir le travail de la Chambre », a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l’énergie.

Nosizwe est une alumni de l'Université d'État du pétrole et du gaz de Moscou (MSc Petrochemical Engineering 1990), de la Baku Oil and Gas Academy Azerbaijan (Diploma Oil and Gas Refining 1984), de l’INSEAD (International Management Certificate - 2003), du GIBS (Global Executive Development Program - 2004) et du WITS (Certificat en Finance et Comptabilité-2004).

