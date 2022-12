Noureddine Adam : "aujourd’hui, ma priorité c’est la libération de la RCA des griffes de Touadera et ses acolytes"

Réagissant au mandat de la Cour pénale internationale (CPI) dont les scellés ont été levés le 28 juillet 2022, Noureddine Adam se défend : "en ce qui me concerne, moi, Nourredine Adam, je n’ai commis aucun crime de guerre, ni contre l’humanité. Il n’y a aucune preuve. En revanche, je n’ai ménagé d’aucun effort pour éviter le pire. Et ce, jusqu’aujourd’hui. Mais ce n’est pas le cas de l’autre côté. Les criminels sont à Bangui. C’est Touadera et ses complices. Nous avons des preuves. Nous les produirons le moment venu. Mais aujourd’hui ma priorité c’est la libération de la RCA des griffes de Touadera et ses acolytes".



Le chef rebelle se montre très critique envers la gouvernance du président Touadera : "la situation politique, sécuritaire et humanitaire en RCA, sous le règne de Touadera, est chaotique et anarchique. Avec le coup d’Etat constitutionnel, nous assistons au naufrage de l’Etat, à l’agonie d’une nation. L’observation des faits depuis décembre 2020 met en exergue la faillite politique, économique, sociale et sécuritaire".