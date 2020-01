Nouvel an : le ministre tchadien de la défense auprès des troupes au Mali

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, a passé le réveillon du nouvel an avec les militaires tchadiens en opération au Mali sous l'égide de l'ONU.



Il est arrivé dans la soirée de lundi à Bamako, dans la capitale du Mali, à la tête d'une importante délégation d'officiers supérieurs comprenant notamment le chef d'état-major général des armées 1er adjoint, le général Djimadoum Tiraïna, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Barradine Adam Haggar, le chef d'état-major particulier adjoint du chef de l'Etat, Nassour Idriss Déby, et le directeur général de la réserve stratégique.



Le général Mahamat Abali Salah a été accueilli à l'aéroport par son homologue malien avec qui, ils ont échangé sur les relations bilatérales et l'engagement des forces tchadiennes au Mali.



Le lendemain de son arrivée au Mali, la délégation s'est rendue à Tessalit, au Nord du Mali. La ville de Tessalit est située à plus de 1700 km de la capitale Bamako.



La délégation tchadienne doit s'entretenir avec des responsables maliens, ceux de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusca) et les troupes tchadiennes déployées dans les postes avancés du territoire malien.