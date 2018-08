Nouvelle compagnie aérienne tchadienne : le directeur de l’ADAC s’explique

M. le Directeur général, quel est le nom exact de cette nouvelle compagnie ?



Colonel Mahamat Adjam : Le nom exact de la compagnie est : TCHADIA AIRLINES.



Qui y détient des parts, et à quel pourcentage ?



Les actionnaires sont le Gouvernement du Tchad (51%) et Ethiopian Airlines (49%).



Le lancement est prévu pour quand ?



Le vol inaugural est prévu le 1er octobre 2018. La 1ère destination n'est pas encore définie.



Quelle sera la composition de la flotte ?



La flotte de départ est constituée de 2 avions Turboprop Bombardier Dash 8 Q 400.



Connaît-on déjà les destinations qu’elle desservira ?



Elle desservira les 4 principales villes au Tchad et assurera le trafic de voisinage du pays.