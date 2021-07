Nutrition : les bienfaits du manioc et de ses feuilles en Afrique

Dans la famille des légumes-tubercules, on retrouve en Afrique des aliments très utilisés en cuisine tels que : la patate douce et la pomme de terre, à côté du manioc. En effet, le manioc est une plante d'Afrique tropicale, d'Asie et d'Amérique. Il fait partie, de la famille des Euphorbiacées. Selon les botanistes, le manioc est d'ailleurs un des aliments principaux dans des nombreux pays africains, dont le Tchad.



Des feuilles à la racine, le manioc est consommé en morceaux, en lamelles, en semoule, sous forme de farine, en fécule, en purée ou en frites. Comme féculent, le manioc est riche en glucides. Il peut remplacer la pomme de terre. Riche en amidon et en fibres alimentaires qui assurent la digestion, il favorise le transit intestinal et permet de soulager les problèmes d'estomac et les irritations du côlon. Il lutte également contre la conspiration et la diarrhée.



Quant aux feuilles de manioc, elles permettent d'avoir une belle peau, en plus de la richesse en vitamine B. Les feuilles de manioc ont aussi des actions antibactériennes et sont également recommandées aux personnes diabétiques, car elles ont un faible indice glycémique. La forte teneur en fibre permet de ralentir la vitesse d'absorption du sucre dans le sang.