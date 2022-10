OCI/ICESCO : signature d’un protocole d’entente sur des projets conjoints

Le secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a reçu, le 4 octobre 2022, au siège du secrétariat général, à Djeddah, le Dr Salem Bin Mohammad Al-Malik, directeur général de l’Organisation du Monde islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO).



Un protocole d’entente pour la coopération et la coordination entre le secrétariat général de l’OCI et l’ICESCO a été signé, à cette occasion, par S.E.M. Hissein Brahim Taha, pour le secrétariat général, et le Dr Salem Bin Mohammad Al-Malik, pour l’ICESCO.



Ce document vise à renforcer la coordination entre les deux organisations en termes de mise en œuvre de projets et de programmes axés sur l’éducation, les sciences et la culture.



En outre, la rencontre a permis de passer en revue les divers domaines de coopération conjointe, à la lumière des résolutions issues du Sommet islamique, du Conseil des ministres des Affaires étrangères et des conférences sectorielles dans les secteurs de la culture, de l’éducation et de l’environnement.



Aussi, une réunion du Comité technique conjoint entre l’OCI et l’ICESCO s’est-elle tenue, pour discuter de la concrétisation de plusieurs programmes communs, durant la période à venir.