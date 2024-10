OCI/Sahel/Bassin du lac Tchad : la conférence des donateurs aura lieu le 26 octobre prochain

Accueillie gracieusement par le Royaume d'Arabie saoudite, la conférence des donateurs pour soutenir les personnes déplacées et les réfugiés dans la région du Sahel et du bassin du lac Tchad se tiendra au siège de l'Organisation de coopération islamique à Djeddah, le 26 octobre 2024, en coordination avec le Centre Roi Salman de secours et d'action humanitaire, le Bureau des Nations-Unies pour la coordination des Affaires humanitaires (OCHA) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).



Il convient de noter que la tenue de la conférence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de la 49ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Il est prévu que Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite, prononce une allocution lors de la séance d'ouverture de la conférence, aux côtés du secrétaire général de l'OCI, Hissein Brahim Taha.



La conférence verra une session de haut niveau sur les défis de la situation humanitaire au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, avec la participation d’un pléthore d’éminents intervenants, dont le Dr Abdullah Al-Rabiah, conseiller à la Cour royale du Royaume d'Arabie saoudite, superviseur du Centre Roi Salman, et Mme Joyce Cleopa Msuya Mpanju, sous-secrétaire générale aux Affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d'urgence à l'ONU, Raouf Mazou, haut-commissaire assistant chargé des opérations du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, et Mme Zubaida Abubakar Umar, directrice générale de l'Agence de gestion des urgences du Nigéria, ainsi qu'un représentant de l'Union européenne.



Cette conférence vise à atteindre un certain nombre d'objectifs, dont le plus important est de sensibiliser davantage à la crise des déplacements et des réfugiés dans la région du Sahel et du lac Tchad, de mobiliser des ressources financières pour une réponse humanitaire immédiate à cette crise, et de relever les défis à venir dans cette partie importante du continent africain.