OCI : le secrétaire général de multiplie les échanges avec des officiels en Russie

Le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a rencontré le 25 octobre 2022, la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Mme Valentina Matviyenko, dans le cadre de sa visite officielle à la capitale russe, Moscou.



Les deux parties ont discuté des questions d'intérêt commun, notamment la sécurité alimentaire en Afrique et l'autonomisation des femmes, informe l'OCI.



Le secrétaire général de l'OCI a également rencontré Rushan Abbyasov, vice-président du Conseil des muftis de Russie et le patriarche Kirill/Métropolite de Kazan et du Tatarstan (patriarcat de l'Église orthodoxe russe).



Au cours des entretiens, les deux parties ont souligné l'importance du dialogue et de la compréhension interreligieux et interculturels.