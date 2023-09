OCI : préparatifs de la 5ème Conférence islamique des ministres du Travail en Azerbaïdjan

Une délégation de l'OCI, conduite par Naghi Jabbarov, directeur général du département des Affaires économiques, s'est rendue à Bakou, en Azerbaïdjan, afin de finaliser les préparatifs de la 5ème Conférence islamique des ministres du Travail, qui se tiendra du 21 au 23 novembre 2023.



L'Azerbaïdjan accueillera également la réunion inaugurale de l'Assemblée générale du Centre du travail de l'OCI, en marge de cet événement.



Au cours de cette visite, la délégation de l'OCI a finalisé et signé un document sur les dispositions organisationnelles et techniques (OTA) avec le ministère du Travail et de la Protection sociale de la République d'Azerbaïdjan.