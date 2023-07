OCI : résolution unanime contre les actes de profanation et d'intolérance religieuse

Le Comité exécutif de l'Organisation de Coopération Islamique (OCI) s'est réuni en session extraordinaire à composition non limitée, convoquée par le Royaume d'Arabie Saoudite, pour discuter de la profanation récente de copies du Mushaf ach-chharif en Suède.



Dans ce communiqué final, le Comité exprime sa condamnation de cet acte ignoble et souligne l'importance de préserver le respect des symboles religieux et des libertés fondamentales.



Le Comité exécutif de l'OCI rappelle les principes énoncés dans les chartes de l'OCI et de l'ONU, ainsi que d'autres documents internationaux, qui promeuvent le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il souligne également l'importance de lutter contre l'intolérance religieuse et l'incitation à la haine et à la violence motivées par la religion.



Le Comité exécutif condamne fermement la profanation du Mushaf ach-chharif qui a eu lieu en Suède. Il exprime sa profonde préoccupation face à la multiplication des cas d'intolérance religieuse, de discrimination et d'actes de violence à travers le monde, et note avec inquiétude la montée de l'islamophobie dans de nombreuses régions.



Par ailleurs, le Comité exhorte le secrétaire général de l'OCI à envoyer une lettre au gouvernement suédois, au nom des États membres de l'OCI, pour exprimer la condamnation de cet incident et inviter les autorités à prendre des mesures efficaces pour prévenir de tels actes criminels sous prétexte de liberté d'expression.



Il appelle également à la sensibilisation et à l'action collective des ambassadeurs de l'OCI dans les pays où des actes similaires ont eu lieu, afin d'inciter les autorités compétentes à prendre des mesures législatives pour condamner de telles attaques.



Le Comité réaffirme l'importance de promouvoir le dialogue, la compréhension et la coopération entre les religions, les cultures et les civilisations pour assurer la paix et l'harmonie dans le monde. Il encourage les musulmans à recourir aux tribunaux locaux et aux voies de recours internes pour lutter contre l'islamophobie, avant de porter leur affaire devant les instances judiciaires internationales, le cas échéant.



Enfin, le Comité appelle le secrétariat général de l'OCI à accélérer la mise en œuvre du Plan d'action pour la lutte contre l'islamophobie, adopté par les ministres des États membres de l'OCI.