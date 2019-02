Œuvrer ensemble pour la mécanisation durable de l’agriculture en Afrique

La FAO et le Réseau de l’agriculture de conservation africain ont passé aujourd’hui un protocole d’accord visant à encourager les petits agriculteurs à améliorer leur accès à la mécanisation agricole durable, tels que tracteurs à deux roues et autres engins à moteur permettant d’économiser le temps de travail et la fatigue. Ce partenariat vise également […]

La FAO et le Réseau de l’agriculture de conservation africain ont passé aujourd’hui un protocole d’acc...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...