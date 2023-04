OIC : le SG adresse ses vœux au monde islamique à l’occasion de l’Eid Al-Fitr

Le secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha a adressé ses vives félicitations à l’ensemble de la Oummah islamique, à l’occasion de l’avènement de l’Eid Al-Fitr de l’année 1444 de l’Hégire.



Tout en implorant Allah Tout-Puissant d’agréer le jeûne des musulmans, d’accorder à tous, en cette occasion, sa bonté et sa bénédiction, il a également exprimé ses meilleurs vœux aux dirigeants des États membres de l’Organisation.



Aussi, le secrétaire général a-t-il partagé avec le pays du siège, ses festivités marquant cet événement, félicitant le Royaume d’Arabie saoudite, sous la conduite éclairée du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman Bin Abdulaziz Al-Saoud et son Prince héritier, Son Altesse Royale Mohammed Bin Salman Al-Saoud.



Brahim Taha a souligné qu’en dépit des nobles significations que revêt l’Eid et de la liesse de la fête, une forte anxiété est bien présente dans les cœurs de la Oummah islamique, à l’heure où d’innombrables crises continuent de la secouer, dont notamment celle que connaît actuellement la sainte Mosquée Al-Aqsa, la Première des deux Qiblas et la Troisième des Deux Saintes Mosquées, face aux assauts israéliens acharnés.



Il a également exprimé sa solidarité avec les réfugiés Rohingyas qui endurent avec les autres musulmans partout dans le monde, y compris dans le bassin du Lac Tchad, des conditions précaires, les empêchant de célébrer comme il se doit cette fête de l’Eid.



Par ailleurs, il a marqué sa solidarité avec les musulmans au Jammu-et-Cachemire et dans les différents foyers de tension et zones de conflit.



En conclusion, le secrétaire Général a exprimé ses souhaits de voir cesser la haine, la violence, l’extrémisme et le terrorisme, et de saisir cette occasion pour procéder à un questionnement de soi-même et poursuivre une action collective sérieuse permettant de remporter les défis auxquels se trouve confronté le monde islamique dans son ensemble.